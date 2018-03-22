Женская сборная России по гандболу обыграла Румынию в отборочном матче ЧЕ

Встреча прошла в Тольятти.

После первой половины россиянки вели с разницей в два мяча — 17:15. Во втором игровом отрезке российские гандболистки вновь были сильнее. В итоге Россия победила со счетом 30:25.

Из пяти игроков «Кубани» в игре не приняла участие Юлия Гаряева. Ярослава Фролова забросила один мяч. После этой победы в четвертой группе команда сравнялась по набранным очкам с румынками. У обеих команд по четыре очка.

Ответная встреча пройдет на выезде в Клуж-Напоке 25 марта.

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