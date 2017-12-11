Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал ЧМ

Команда Евгения Трефилова 11 декабря обыграла сборную Южной Кореи со счетом 36:35.

За выход в полуфинал чемпионата мира сборная России сыграет с победителем матча Норвегия — Испания, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», две гандболистки «Кубани» вошли в состав сборной России. Главный тренер сборной Евгений Трефилов включил в заявку вратаря «Кубани» Викторию Калинину и линейную «желто-зеленых» Екатерину Матлашову.

Трефилов раскритиковал игру гандболисток сборной РФ с японками на ЧМ.

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