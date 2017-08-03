Женский хор КГИК выступит на фестивале в Санкт-Петербурге

Международный конкурс «Поющий мир» проведут с 4 по 9 августа.

Женский хор Краснодарского государственного института культуры выступит под руководством старшего преподавателя кафедры хорового дирижирования Елены Хавлиной. Девушки будут бороться за главный конкурсный приз, а также примут участие в основной программе фестиваля.

Студентки выступят на концерте русской духовной музыки в Казанском кафедральном соборе, в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга и в культурном центре «Каскад» в Петродворце.

Планируется, что российский композитор и дирижер Сергей Екимов проведет мастер-класс, работая с хором КГИК, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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