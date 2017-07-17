Женское волейбольное «Динамо Краснодар» пополнилось игроками сборной России

В команду перешли доигровщица Ангелина Сперскайте и диагональная Анна Лазарева.

Соглашения со спортсменками рассчитаны на один сезон.

Ангелина Сперскайте родилась 11 февраля 1997 года. Предыдущим клубом волейболистки был подмосковный «Заречье-Одинцово», в котором она выступала с 2015 года.

Анна Лазарева родилась 31 января 1997 года. Выступала за фарм-клуб столичного «Динамо», предыдущим клубом Лазаревой был красноярский «Енисей».

Обе волейболистки выступают за сборную России, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

Вернуться на ленту

Источник