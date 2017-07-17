Женское волейбольное «Динамо Краснодар» пополнилось игроками сборной России

В команду перешли доигровщица Ангелина Сперскайте и диагональная Анна Лазарева.
Соглашения со спортсменками рассчитаны на один сезон.
Ангелина Сперскайте родилась 11 февраля 1997 года. Предыдущим клубом волейболистки был подмосковный «Заречье-Одинцово», в котором она выступала с 2015 года.
Анна Лазарева родилась 31 января 1997 года. Выступала за фарм-клуб столичного «Динамо», предыдущим клубом Лазаревой был красноярский «Енисей».
Обе волейболистки выступают за сборную России, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».
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