Жеребьевка платного эфирного времени телеканала «Кубань 24» и «Первого радио Кубани»

Информация о дате, времени и месте проведения в ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» жеребьевки по распределению платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва.

Жеребьевка по распределению между избирательными объединениями, зарегистрировавшими краевые списки кандидатов, и зарегистрированными кандидатами платного эфирного времени, предоставляемого ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» (телеканал «Кубань 24», радиоканал «Первое радио Кубани») будет проводиться 10 августа в 15:00 по адресу: 350038, Краснодар, улица Короленко, 2/1, 7-й этаж.

Лицам, уполномоченным на участие в жеребьевке, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и соответствующие полномочия.

Письменные заявки на участие в жеребьевке принимаются по вышеуказанному адресу или на факс: (861) 254-03-16, (861) 254-11-86 в срок не позднее 10 августа. Телефон для справок: (861) 254-11-86.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы в ЗСК пройдут 10 сентября. Состав шестого созыва кубанского парламента сокращен со 100 до 70 депутатских мест, количество одномандатных округов — с 50 до 35.

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