Жильцам пострадавшей от взрыва пятиэтажки в Краснодаре разрешат забрать документы

Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов на встрече с гражданами.

«Как только будет проведено обследование дома, жильцов дома начнут запускать по подъездам, чтобы забрать те документы и вещи, которые необходимы. Сопровождать граждан будут сотрудники МЧС», — рассказал мэр.

Первышов пояснил, что параллельно работают службы «Горгаз», АТЭК, «Водоканал», «Электрические сети». От них необходимо получить заключение о возможности эксплуатации первого, второго и третьего подъездов независимо от четвертого. Как только заключение будет получено, в первых трех подъездах включат отопление, свет, воду.

Однако мэр уточнил, что газ принудительно отрезали. Работы по газоснабжению откладываются на неопределенный срок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек. На месте работают спасатели, следователи, полиция, Росгвардия, медики.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку.

Телеканал «Кубань 24» покажет спецвыпуск программы «Факты» о взрыве в пятиэтажке. Смотрите спецвыпуск 10 марта в 14:25.

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Взрыв в пятиэтажке в Краснодаре

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