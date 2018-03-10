Жильцам трех подъездов пострадавшего от взрыва дома в Краснодаре разрешат вернуться в квартиры

Об этом сообщил глава города Евгений Первышов на встрече с гражданами.

«По заключению экспертов, которые проверили все коммуникации дома, в трех из четырех подъездов нарушений конструкций и коммуникаций нет. Эти квартиры пригодны для проживания, поэтому жильцы этих подъездов в ближайшее время вернутся домой. За каждым подъездом закрепят сотрудника полиции, который будет сопровождать жильцов. Начнем с первого подъезда, затем — второй подъезд и так далее», — рассказал мэр.

Он отметил, что в ближайшее время в этих трех подъездах восстановят электро-, водо- и газоснабжение. Теплоснабжение не отключали, оно по-прежнему в квартирах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

«Жильцам всех квартир четвертого подъезда, кому необходимо, предоставят временное проживание в гостинице «Кавказ». Повреждения там серьезные, поэтому пока туда доступ закрыт. Разбор пострадавших конструкций продолжится завтра. Доступ в квартиры будет возможен только после ликвидации угрозы обрушения по заключению специалистов МЧС», — добавил Первышов.

Перечень необходимых работ, а также технологии восстановления пострадавшего подъезда определят позже. На месте продолжат работу сотрудники МЧС. В школе будет функционировать оперативный штаб, дежурить специалисты, которые помогут жильцам сориентироваться в ситуации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Жителей, пострадавших при взрыве квартир, поселят в гостинице. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.

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Взрыв в пятиэтажке в Краснодаре

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