Жильцы четвертого подъезда дома на Славянской в Краснодаре получат выплаты по 10 тыс. рублей

Об этом 11 марта заявил мэр Евгений Первышов во время встречи с жильцами дома, в котором прогремел взрыв газа.
По словам главы города, проживание в гостинице всем, кому это необходимо, будет обеспечено на весь срок ремонтно-восстановительных работ жилья.
Также всем жильцам четвертого подъезда (20 квартир), и владельцам и тем, кто арендовал квартиры — будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.
По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Жителей, пострадавших при взрыве квартир, поселят в гостинице. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.
Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам. Жильцы трех подъездов в поврежденном от взрыва доме в Краснодаре вернулись в квартиры.
Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.
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Взрыв в пятиэтажке в Краснодаре
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