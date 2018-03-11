Жильцы трех подъездов в поврежденном от взрыва доме в Краснодаре вернулись в квартиры

Подъезды подключены к системам энерго- и теплоснабжения, жителям разрешили вернуться в квартиры.

На месте ЧП проводится разбор завалов и обследование целостности конструкций четвертого подъезда. Для проведения мониторинга задействован беспилотный летательный аппарат. На месте работают 127 человек и 67 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Эвакуированные жители находятся в пункте временного размещения в гостинице «Кавказ» и у родственников. На месте работают психологи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Жителей, пострадавших при взрыве квартир, поселят в гостинице. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.

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Взрыв в пятиэтажке в Краснодаре

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