Житель Абинска на расстоянии обманул около десяти столичных курьеров

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2a1c33bc8b1c7cc67bea35a12768df6d Житель Абинска на расстоянии обманул около десяти столичных курьеров В Краснодарском крае в феврале московские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве.

Подозреваемого задержали сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве. Установлено, что он звонил в различные организации Москвы, заказывал подарочные сертификаты на различные суммы денег, после чего просил курьеров доставить их в центр столицы. По пути следования злоумышленник просил курьеров пополнить счета его мобильных телефонов и обещал вернуть деньги при получении заказа. После поступления денег он выключал телефоны и распоряжался средствами по своему усмотрению.

Во время обыска у жителя Абинска обнаружили и изъяли пять телефонов, 25 сим-карт, а также банковские карты, с помощью которых мошенник совершал преступления. Мужчину поместили под стражу. Установлена его причастность к десяти аналогичным преступлениям. Возбудили уголовное дело о мошенничестве, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

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