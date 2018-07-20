Житель Абхазии хотел провезти в Сочи 210 блоков сигарет под днищем минивэна

Контрабанду обнаружили сотрудники таможенного поста на российско-абхазской границе.

Внимание таможенников привлек автомобиль Volkswagen Multivan, направляющийся из Абхазии в Россию. После тщательного опроса водителя, безработного жителя республики, его машину осмотрели с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного таможенного управления.

Под днищем минивэна мужчина приварил железную нишу, которую замасктровал бампером. Хозяин авто даже предусмотрел систему выемки контрабандного товара с помощью ремня и доски.

Всего таможенники нашли 210 блоков сигарет (42 тыс. штук) с абхазскими акцизными марками «Апсны» на общую сумму более 77 тыс. рублей.

Таможня возбудила два дела об административном правонарушении. Весь товар изъяли для определения рыночной стоимости. По решению суда нарушителю грозит конфискация всего товара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник