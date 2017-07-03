Житель Анапы вызвал спасателей, чтобы они эвакуировали его несуществующую жену

Душевнобольной мужчина обратился в спасательную службу для того, чтобы они вывезли его беременную жену из леса. Позже выяснилось, что супруги у местного жителя нет.

Один из местных жителей звонит в диспетчерскую службу каждое лето. Раньше мужчина сообщал о взрыве на АЗС и о затонувшем судне. В очередной раз он позвонил в службу спасения 30 июня в 4:00 и сообщил о том, что необходимо эвакуировать из леса в районе Утриша его беременную жену, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЕДДС Анапы.

«Работники скорой помощи знали о «хобби» заявителя, однако решили перестраховаться и на вызов отреагировать», — уточнили в ведомстве.

Медики передали информацию спасателям. О том, что никакой беременной женщины не существует, они выяснили, лишь прибыв на место. За умышленный ложный вызов спецслужб мужчине грозит административный штраф.

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