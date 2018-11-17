Житель Белореченска написал книгу об истории родного города и казаках

Презентация документально-исторической книги Олега Постникова «Записки офицера» состоялась в юношеской городской библиотеке.

В произведении восемь глав-разделов, в которых автор повествует о Белореченском укреплении, зарождении станицы Белореченской, общественном управлении и населении станицы, воинской повинности. В книге есть приложения с родословными семей-казаков, что проживали на ее территории.

«Основной акцент в своей книге я сделал, конечно же, на казачестве. Ведь история станицы Белореченской — это история Кубанского казачества», — отметил Постников.

По словам автора, на протяжении многих лет он собирал сведения по истории станицы. Систематизировать собранный материал и издать книгу его уговорил товарищ, пишет газета «Огни Кавказа»

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник