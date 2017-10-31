Житель Брюховецкого района оставил себе мину в качестве сувенира

В его отношении возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов.

Во время осмотра дома 43-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли металлический предмет, по внешним признакам схожий с минометной миной. Экспертиза показала, что изъятое — 81-миллиметровая осколочно-фугасная подпрыгивающая мина времен Великой Отечественной войны.

В полиции мужчина рассказал, что нашел снаряд во время строительных работ в Крымском районе и забрал его домой в качестве сувенира.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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