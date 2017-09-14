Житель Брюховецкого района припас для своих животных краденый комбикорм

Госавтоинспекторы остановили автомобиль 36-летнего местного жителя. Во время досмотра в салоне обнаружили шесть мешков с комбикормом.

Пояснить, кому принадлежит груз, мужчина не смог. В полиции задержанный признался, что украл более 300 кг комбикорма на местной ферме. Он собирался использовать его для содержания животных своего подсобного хозяйства.

Похищенное имущество вернули законному владельцу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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