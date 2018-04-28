Житель Динского района угнал машину и попал в ДТП

Подозреваемого в совершении преступления заключили под стражу.

В дежурную часть полиции по Кореновскому району обратился местный житель. Мужчина сообщил, что вечером оставил машину во дворе многоквартирного дома, а утром ее не обнаружил. Полицейские составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля и передали ее всем дежурным нарядам.

Машину обнаружили в Динском районе. Из нее пропала магнитола, также на кузове было механическое повреждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители опросили возможных очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего жителя Динского района, который ранее был судим. Парень объяснил, что собирался вернуть автомобиль, однако попал в ДТП, оставил машину и скрылся. Установлена причастность подозреваемого еще к двум фактам угона и краже мопеда.

Возбудили дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ о краже. Молодого человека заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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