Житель Ейского района вырастил 170 кустов марихуаны на заброшенной ферме

Мужчина предстанет перед судом за культивирование и хранение запрещенных растений.

Полицейские получили информацию о том, что 46-летний местный житель выращивает коноплю. Правоохранители нашли на территории заброшенной фермы два возделанных участка с растениями. Экспертиза установила, что они являются наркосодержащими. Всего полицейские изъяли более 170 кустов конопли.

Мужчину задержали, когда он пришел на делянку. При досмотре полицейские обнаружили у подозреваемого высушенную растительную массу, которая, по результатам исследования, также является наркосодержащей.

Подозреваемый рассказал, что нашел на ферме банку с семенами конопли и решил ее вырастить для собственного употребления.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Мужчине грозит до двух лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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