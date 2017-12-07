Житель Геленджика не смог взломать банкомат с 6 млн рублей

07 декабря в 14:48

В полиции в декабре возбудили уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере.

В отдел МВД позвонили очевидцы и рассказали о том, что возле отделения финансового учреждения неизвестный пытается взломать банкомат. На место выехал наряд полиции, очевидцев опросили. Установили, что мужчина пытался взломать банкомат подручными средствами, но заметил случайных свидетелей и скрылся.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, по ним составили ориентировку. По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 36-летнего местного жителя. В момент происшествия в банкомате находилось около 6 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчину поместили под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Ведется следствие.

Вернуться на ленту

Источник