Житель Кавказского района разобрал чужой склад по кирпичу и продал его

Сумма ущерба составила около 250 тыс. рублей.

В полицию обратились владельцы местного склада и пояснили, что долгое время не пользовались помещением, а позже обнаружили его демонтированным.

Полицейские установили личность предполагаемого преступника и его местонахождение. Установили, что 36-летний местный житель обнаружил на окраине города заброшенный склад. Подозреваемый нанял работников, от которых скрыл, что он не собственник помещения. С их помощью он разобрал стены по кирпичу. После демонтажа здания злоумышленник продал кирпичи и металлические конструкции и потратил деньги.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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