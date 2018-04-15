Житель Красноармейского района из мести обвинил сожительницу в краже телефона

Полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном доносе.

С сообщением о краже мобильного телефона стоимостью более 14 тыс. рублей в полицию обратился 34-летний местный житель. Мужчина пояснил, что к хищению может быть причастна его сожительница.

В ходе проверки информация не подтвердилась. Правоохранители установили, что ранее судимый заявитель оговорил свою знакомую в совершении кражи из чувства мести после ссоры.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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