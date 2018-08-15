Житель Краснодара выиграл лотерею почти 7 млн рублей

Розыгрыш прошел 15 августа.

По итогам 8920-го тиража «Гослото» «5 из 36» еще один житель Краснодара стал миллионером. Выигрыш составил 6 млн 969 тыс. 461 рубль. Краснодарец купил билет за 80 рублей, он угадал выигрышную комбинацию: 34, 26, 24, 04 и 14, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе АО «Технологическая Компания «Центр»».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Краснодара — 64-летний водитель Владимир Шатохин — приобрел билет 3816-го тиража «Гослото» «6 из 45» за 400 рублей и выиграл 74 млн 696 тыс. 278 рублей. Краснодарец рассказал, на что потратит деньги.

Согласно статистике государственных лотерей, за последние два с половиной года 93 жителя региона стали лотерейными миллионерами. Из них 11-и жителям Краснодарского края посчастливилось стать обладателями выигрышей от 5 млн рублей. Крупнейшим выигрышем в регионе остаются 365 млн 180 тыс. 787 рублей — 2943-й тираж «Гослото» «6 из 45» в мае 2017 года.

Как выплатить налоги в случае выигрыша в лотерею, читайте здесь.

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