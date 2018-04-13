Житель Кропоткина организовал наркопритон в собственном доме

Оперативники получили жалобу на 35-летнего мужчину и провели проверку. Сведения подтвердились.

Местный житель действительно пускал к себе странную команию друзей, чтобы они изготаливали и употребляли запрещенные вещества. В доме у подозреваемого полицейские обнаружили кастрюлю с остатками массы серого цвета, шприц, бутылку растворителя. Все найденное изъяли и направили на экспертизу.

«В ходе осмотра домовладения подозреваемого, сотрудники полиции обнаружили и изъяли приспособление для изготовления и употребления наркотических веществ, а также более 100 г марихуаны, что подтвердило проведенное исследование», — рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Элеонора Зайкина.

Сейчас подозреваемый — ранее судимый мужчина — находится под стражей. В его отношении следователи Кавказского района возбудили сразу два дела. Максимальное наказание, которое грозит жителю Кропоткина, — десять лет лишения свободы.

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