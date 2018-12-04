Житель Крымского района воровал у соседей еду

С заявлением о краже в полицию обратилась местная жительница.

Она рассказала, что у нее из подвала пропал заготовленный на зиму картофель и консервированные овощи.

Прибывшие криминалисты нашли на месте преступления оторванную пуговицу и след от обуви преступника. Полицейские опросили очевидцев и выяснили личность подозреваемого. Мужчину задержали. Оказалось, что он украл еду еще у трех соседей.

Против задержанного возбудили уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому району.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник