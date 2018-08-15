Житель Кубани незаконно торговал черепахами на рынке в Пензенской области

Нарушение выявили инспекторы государственного ветеринарного надзора.

Во время рейда на рынке в городе Кузнецке ветинспекторы выявили жителя Краснодарского края, который продавал 20 особей маленьких черепах без ветеринарных сопроводительных документов. Таким образом он нарушил правила карантина животных и другие ветеринарно-санитарные правила.

В отношении мужчины составили административный протокол и оштрафовали на 500 рублей. Животных сняли с реализации, сообщает пресс-служба управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области.

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