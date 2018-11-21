Житель Кубани победил на чемпионате для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

В Москве на площадке ВДНХ 21 ноября открылся четвертый Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс».

В чемпионате участвует делегация Краснодарского края, в ее составе 31 победитель регионального этапа турнира, четыре эксперта и представители регионального министерства образования и науки, педагоги профессиональных образовательных организаций. Делегацию возглавил первый замминистра образования и науки Кубани Сергей Пронько.

Житель Краснодарского края Александр Батенев в первый день соревнований победил в компетенции «Облицовка плиткой» — это первая победа у сборной Краснодарского края. Впереди у участников чемпионата еще соревнования по 57 профессиональным компетенциям, отобранным в соответствии с международными стандартами.

В конкурсе принимают участие представители 83 субъектов России. Оценивать работу и профессиональный уровень участников будут около 700 экспертов, часть из которых — представители компаний-работодателей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире в октябре прошел региональный этап чемпионата «Абилимпикс-2018».

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