Житель Кубани проведет четыре года в колонии за пропаганду терроризма

Северо-Кавказский окружной военный суд в октябре вынес приговор Алексею Кудашеву. По мнению следователей краевого управления ФСБ, он пропагандировал преступную деятельность боевиков.

Кудашев был администратором группы в одной из социальных сетей. На своей странице он систематически размещал информацию об организациях, запрещенных в России, — «Имарат Кавказ» и «Исламское государство». В ней содержались призывы к терроризму, которые оправдывали деятельность боевиков, причастных к терактам в разных странах. В результате террористических акций уже погибли тысячи мирных жителей.

В прошлом году сотрудникам управления ФСБ по Краснодарскому краю удалось найти и задержать Кудашева в Санкт-Петербурге.

«Совершившему публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года», — сообщила официальный представитель УФСБ РФ по Краснодарскому краю Илона Писарева.

Экспертиза признала материалы, размещенные на странице Алексея Кудашева, экстремистскими. В ходе следствия он дал признательные показания. Отбывать срок осужденный будет в колонии общего режима.

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