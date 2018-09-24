Житель Кубани стал победителем фестиваля «В Рязани — грибы с глазами»

Он собрал 12 кг белых груздей.

На грибной фестиваль в Рязань приехали гости из разных городов страны: Владимира, Москвы, Самары, городов Краснодарского края, Республики Хакасия.

Из-за погоды, засушившей грибницы, немногие участники соревнований вернулись из леса с полными корзинами. Победил житель Краснодарского края Павел Исаков, набравший 12 кг белых груздей. Вторым стал гость из Нальчика, третье место осталось за рязанцем, сумевшим найти 2 кг грибов.

Выбрали также победителей в номинациях «Самый маленький гриб» и «Самый большой гриб», «Лесная композиция», «Самый необычный гриб», «Дружная грибная семейка». Поощрительные призы получили первый и последний зарегистрированные участники грибного чемпионата, самый юный грибник и первый, кто вышел из леса с добычей.

Подарки увезли с собой победили конкурсов на лучший костюм гриба и лучшую экипировку грибника, сообщается на сайте Рязанского муниципального района.

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