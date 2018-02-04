Житель Кубани стрелял из автомата возле памятника танку Т-34

Инцидент произошел 3 февраля в Волгограде.

В полицию в 19:05 поступило сообщение о том, что на улице Землячки возле памятника «Танк Т-34 №18 «Челябинский колхозник»» неизвестный произвел выстрелы из автоматического оружия. После этого неизвестный скрылся на машине белого цвета.

Ввели план «Перехват», схожую по приметам машину задержали инспекторы ДПС. У водителя был обнаружен и изъят охолощенный АКМ калибра 7,62 мм. Мужчину доставили в отдел полиции. Задержанным оказался 24-летний житель Краснодарского края.

По факту стрельбы из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах составлены административные материалы, оружие изъято. Материалы направлены в суд. Злоумышленнику грозит административный штраф в размере от 40 тыс. рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

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