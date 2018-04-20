Житель Кубани ударил девушку по голове стальным прутом и забрал телефон

Преступление произошло в апреле в Ростове-на-Дону. Возбудили уголовное дело о разбое.

В полицию поступило сообщение, что на улице Филимоновской около жилого дома напали на молодую девушку — сотрудницу магазина кулинарии. Ее с травмой головы доставили в больницу. Полицейские выяснили, что злоумышленник подкараулил пострадавшую и ударил ее по голове стальным прутом. Девушка потеряла сознание, а нападавший забрал телефон, 2 тыс. рублей и скрылся.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 35-летний житель Краснодарского края. Он приехал в Ростову-на-Дону несколько месяцев назад на заработки. Металлический прут он взял со стройки, где работал разнорабочим. После нападения злоумышленник вернулся на стройку, где у него было временное жилье. Правоохранители изъяли украденные вещи и вернули законной владелице.

Возбудили уголовное дело о разбое. Мужчину задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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