Житель Кубани угнал свой Land Rover, чтобы получить страховку

В Воронеже житель Краснодарского края ради страховки в 6 млн рублей в декабре угнал свой внедорожник.

По данным полиции, 21 декабря с заявлением об угоне обратился 30-летний мужчина. Он сообщил, что приехал к родственникам в Советский район и утром не обнаружил свой джип, стоимостью около 7 млн рублей.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили, что заявитель спланировал преступление еще в Краснодаре. В декабре на машину была оформлена страховка. Ее сумма составила 6 млн рублей.

Мужчина признался, что рассчитывал на получение выплат за автомобиль. По факту возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

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