Житель Кубани украл у знакомого машину и сдал ее на металлолом

В Гулькевичском районе в марте в суд направили материалы уголовного дела в отношении местного жителя, который украл у знакомого автомобиль и сдал его на металлолом.

По данным полиции, местный житель на несколько дней оставил машину во дворе дома своей знакомой, а когда вернулся, то не обнаружил его на месте. В ходе проверки по подозрению в краже был задержан 34-летний сын женщины, у которой во дворе мужчина оставлял автомобиль.

По словам подозреваемого, машина мешала ему. В итоге он вызвал эвакуатор и отвез автомобиль в пункт приема металла.

Полицейские изъяли автомобиль и вернули владельцу. Расследование уголовного дела завершено, материалы с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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