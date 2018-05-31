Житель Кубани выловил почти полтонны азовского бычка

Местного жителя задержали сотрудники пограничного УФСБ по краю в районе Ахтарского лимана.

Рыбак без уведомления пограничных органов вышел на лодке «Катран» через Новочапаевское гирло в открытое море. Мужчина установил запрещенные орудия промысла и добыл почти 450 кг азовского бычка. Он поместил улов в полипропиленовые мешки и вернулся на берег.

Пограничники задержали нарушителя в районе хутора Садки. Нанесенный экономический ущерб биоресурсам Азовского моря составил около 220 тыс. рублей. Ведется административное расследование, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

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