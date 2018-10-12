Житель Новороссийска снялся в двух детективных сериалах

Фильмы покажут на федеральных каналах в 2019 году.

Новороссиец Артур Павленко прошел кастинг и принял участие в съемках двух сериалов для федеральных телеканалов: «Туристическая полиция» и «Лихач». Съемки проходили в Сочи.

Сначала Павленко сыграл в эпизоде комедии, которую снимают для телеканала «Пятница!» под рабочим названием «Туристическая полиция». В сериале также снялись Сергей Пиоро, который известен по роли баллистика-трассолога Игоря Шустова в сериале «След», телеведущая Анастасия Ивлеева и Михаил Башкатов, которого знают по роли Дениса в сериале «Кухня».

Второй фильм, в котором принял участие Павленко, — криминальный сериал «Лихач» режиссера Андрея Коршунова для телеканала НТВ, где новороссиец играет хозяина рынка. В сериале главные роли исполнили Никита Панфилов, который получил известность благодаря фильмам «Мажор», «Сладкая жизнь», «Пес» и «Духless», и Дмитрий Быковский, который известен по сериалу «Ментовские войны».

Сейчас Павленко готовится к съемкам в комедии для СТС, пишет «Наша газета Новороссийск».

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