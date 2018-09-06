Житель Перми втайне от бывшей жены увез двухлетнюю дочь на отдых в Анапу

Найти девочку матери помогли полицейские и пользователи соцсетей.

Мать ребенка обратилась в полицию после того, как ее бывший муж забрал дочь на выходные, но так и не вернул. Он не отвечал на звонки и, как позже выяснилось, увез ребенка в неизвестном направлении.

Женщина также разместила в социальных сетях фотографию с просьбой откликнуться тех, кто видел мужчину с девочкой.

Пользователи рассказали, что отца с дочерью заметили на станции Григорьевской 4 сентября. Молодой человек спрашивал у местных жителей дорогу до Верещагино. В доме мужчины полиция нашла расписание поездов, идущих на юг. Кроме того, на его странице в социальной сети есть записи с советами, как провести в сентябре отпуск с маленьким ребенком.

«Их нашли вечером 5 сентября сотрудники полиции в составе, идущем до Краснодара. В вагон они сели в Верещагино. Из поезда их не высадили, так как он — отец ребенка. Они сейчас едут в Анапу, куда я сама отправлюсь в пятницу», — рассказала мать девочки.

Женщина поблагодарила транспортную полицию за оперативную работу, сообщает сайт 59.ru.

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