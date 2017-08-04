Житель Праги получил письмо из Сочи, которое шло 28 лет

Эта почтовая доставка стала самой длительной в истории Чехии. Письмо шло 28 лет и 19 дней.

В марте 1989 года жительница Сочи Наталья Павликовская решила поздравить свою пражскую подругу с Международным женским днем и отправила открытку в Прагу. Письмо добралось до столицы Чехии в апреле 2017 года, через 10 тыс. 246 дней. Подруга жительницы Сочи уже умерла, открытку получил ее 64-летний сын Иван Гануш.

Он рассказал, что родители познакомились с Натальей Павликовской и ее мужем во время отпуска на Черном море. Они долгие годы поддерживали связь, регулярно поздравляя друг друга с Рождеством, Новым годом и другими праздниками по почте и телефону. Связь оборвалась после смерти родителей Ивана Гануша.

После получения 28-летней открытки он написал ответное письмо Наталье Павликовской, в котором рассказал об этой истории. Однако неизвестно, дойдет ли оно до адресата, сообщает чешский портал «Винегрет».

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