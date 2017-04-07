Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика

В Ростове-на-Дону 7 апреля задержанный по подозрению в совершении взрыва мужчина признался в преступлении.

Задержанным оказался 46-летний местный житель Эдуард Шарапов. На допросе он пояснил, что у него были длительные неприязненные отношения с пострадавшим на почве ревности к женщине. Зная образ жизни потерпевшего и его маршрут, он решил убить его при помощи самодельного взрывного устройства.

Также задержанный рассказал, что специально оставил фонарик включенным, чтобы он привлек внимание жертвы.

Во время следственных действий правоохранители применили обнаружитель скрытых видеокамер «Оптик-2», который позволил установить несколько камер в зоне взрыва, зафиксировавших передвижение подозреваемого после совершения преступления, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ростове-на-Дону 6 апреля в районе улицы Социалистической при взрыве пострадал мужчина, ему оторвало пальцы на руке. Оказалось, что пострадавший нашел пакет с фонариком. При включении фонарика сработало взрывное устройство.

В СК возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств и покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. По данным Национального антитеррористического комитета, причиной взрыва возле школы в Ростове-на-Дону 6 апреля стал бытовой конфликт. Подозреваемого в совершении взрыва задержали.

Источник