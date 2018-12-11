Житель Сочи на улице ранил ножом в ногу молодого человека

Сотрудники полиции задержали 23-летнего подозреваемого недалеко от места преступления.

Сообщение о том, что на улице Конституции неизвестный ранил молодого человека, поступило от местных жителей в дежурную часть вечером 10 декабря.

На место прибыли сотрудники полиции и опросили возможных свидетелей, которые утверждали, что в ходе внезапно возникшего конфликта между двумя молодыми людьми один из них нанес другому несколько ножевых ранений в ногу. Сотрудники скорой помощи доставили потерпевшего в городскую больницу.

В ходе розыска установили предполагаемого злоумышленника и задержали его недалеко от места преступления. Им оказался 23-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В момент задержания на его одежде были следы крови.

Сочинца доставили в отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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