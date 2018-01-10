Житель Сочи нашел обломок самолета во время уборки пляжа

Видеоблогер 10 января опубликовал запись с этой находкой.

Степан Тагаев — видеоблогер. В одном из последних роликов он убирает с берега пластиковый мусор, при этом активист призывает местных жителей присоединиться к очистке пляжей. На видеозаписи, опубликованной 10 января, он показывает одну из находок — металлическую деталь от самолета.

«Здесь написано: перед полетом закрыть, перед посадкой открыть. Явно деталь самолета», — комментирует находку видеоблогер.

Возможно, деталь принадлежит разбившемуся в декабре 2016 года в Сочи ТУ-154. По словам видеоблогера, он передаст находку в правоохранительные органы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря 2016 года пропал с радаров после вылета из Сочи. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, руководитель коллектива Валерий Халилов, журналисты и доктор Лиза — всего 92 человека.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на личный контроль. Специалисты МАК подключились к расследованию авиакатастрофы Ту-154 в январе. Российские специалисты в феврале создали математическую модель последнего полета Ту-154. В марте СМИ со ссылкой на источник сообщили, что самолет сел на воду в контролируемом полете. В апреле в СМИ появилась информация о том, что Ту-154 был перегружен, что и стало причиной авиакатастрофы. Следственный комитет РФ 27 апреля опроверг эту информацию. Представитель СК РФ подчеркнула, что публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями авторов.

Министерство обороны РФ 31 мая назвало окончательной версией падения самолета Ту-154 под Сочи неверные действия экипажа. СК проведет комплексную летно-техническую экспертизу полета упавшего под Сочи Ту-154.

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