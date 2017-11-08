Житель Сочи отозвал иск к «Аэрофлоту» из-за недосыпа во время полета

Представители авиакомпании связались с мужчиной и пообещали решить проблему с «шуршащими пакетами» для еды, из-за которых пассажир во время полета не смог уснуть.

«Мне позвонила представитель какого-то отдела по работе с клиентами «Аэрофлота». Сообщила о рассмотрении моего случая по иску, пообещали решить данный вопрос, мои пожелания услышаны руководством», — рассказал мужчина.

Он отметил, что диалог с представителем авиакомпании был приятным и убедительным, поэтому он решил добровольно подать заявление об отказе исковых требований, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Сочи через суд потребовал взыскать с «Аэрофлота» 1 млн рублей из-за недосыпа в полете. Причиной стала раздача во время полета еды в шуршащей упаковке, которая создавала у мужчины определенный дискомфорт.

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