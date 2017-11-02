Житель Сочи подал в суд на «Аэрофлот» из-за недосыпа в полете

Пассажир в своем иске потребовал около 1 млн рублей за моральный ущерб.

Житель Сочи пояснил, что во время раздачи еды на борту самолета пищу подавали в шуршащей упаковке. Это создавало у мужчины определенный дискомфорт, особенно когда ему по работе приходилось совершать несколько рейсов за один день.

По его словам, даже после приема пищи некоторые пассажиры оставляли у себя часть еды и продолжали шуршать. Мужчина добавил, что такая ситуация негативно отразилась на его душевном равновесии.

«Прошу взыскать с ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» моральный вред в сумме 999 тыс. 999 рублей 99 копеек», — говорится в иске пассажира.

В Пресненском суде Москвы подтвердили, что такой иск действительно поступил в суд. В течение пяти дней судья решит, принимать ли его к рассмотрению или нет, сообщает РИА «Новости».

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