Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели

Максим Коломейцев сдал билет на самолет за неделю до вылета.

У мужчины 11 февраля день рождения, он хотел отпраздновать его в Орске с родственниками. По его словам, о крушении Ан-148 он узнал от знакомых.

«Еще я планировал там купить автомобиль, в автосалоне Орска, который должны были доставить 10 февраля, но меня подвели, и машина на неделю задержалась. Поэтому неделю-две назад я сдал билеты — я должен был лететь со своей девушкой, которая тоже из Орска — и поменял на 19-е число», — цитирует Коломейцева ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Ранее сообщалось о том, что связь с экипажем лайнера пропала через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

СМИ сообщили, что самолет Ан-148 мог столкнуться с вертолетом «Почты России» при взлете. «Почта России» опровергла сообщение о столкновении своего вертолета с Ан-128.

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