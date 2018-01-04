Житель Сочи в новогоднюю ночь на улице устроил стрельбу из автомата

Полиция установила личность мужчины, его задержали.

Видео, на котором запечатлено, как мужчина стреляет из автомата в воздух, выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, что мужчина стоит на тротуаре рядом с газовой трубой и стреляет очередями.

Публикация от ДТП и ЧП Сочи (@dtpsochi) Янв 3, 2018 at 3:14 PST

«По факту начата проверка. Личность стрелка установили, его задержали для выяснения обстоятельств. Установлено, что стрелял он из охолощенного автомата и использовал шумовые патроны», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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