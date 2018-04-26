Житель станицы Тбилисской установил дома копию пушки времен Кавказской войны

Пенсионер Владимир Салалыкин у себя дома открыл настоящий филиал музея. К нему в гости на экскурсии часто приходят школьники.

Главный экспонат — это копия артиллерийского орудия времен Кавказской войны. Сделано оно из бетона, но на вид почти не отличается от оригинала. Еще в детстве Владимир Ильич находил на берегу реки Кубань картечь. Уже тогда он знал, что живет на месте исторических сражений. Когда вышел на пенсию, решил установить пушку в память о предках. Семья его прадеда была в числе первых казаков-переселенцев в станицу. Тогда она называлась Тифлисской.

«Люблю собирать старинное. В честь казаков, пусть будет память», — сказал житель Тбилисского района Владимир Салалыкин.

«Тифлисский редут был образован по приказу Суворова еще в 1793 году для того, чтобы охранять южные рубежи нашей родины. На территории этого редута находились пушки и ружья», — рассказала начальник архивного отдела Тбилисского района Ирина Шуваева.

Когда Владимир Салалыкин перестраивал дом, доставшийся от деда-казака, нашел на чердаке кованый армейский штык. Колющее оружие времен Великой Отечественной войны принадлежало предку.

В домашней коллекции также есть клинки разных времен, настоящая казачья шашка, дедушкин кинжал, инкрустированный серебром, старинный мушкет.

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