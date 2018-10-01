Житель Темрюка передал в музей древнюю амфору

Керамическая амфора салтово-маяцкой культуры датируется VII-X веками н.э.

Сосуд хорошо сохранился. Его нашли в окрестностях Темрюка при строительных работах.

По мнению ученых, такой вид амфор производился в Северном Причерноморье. Археологи до сих пор не пришли к единому мнению о технологии создания таких сосудов. По одной из версий, их делали при помощи смешанной техники с частичным использованием гончарного круга. Другие археологи полагают, что сосуды лепили с помощью заранее сделанных форм, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в Темрюкском историко-археологическом музее.

«Мы призываем жителей Темрюкского района принимать активное участие в пополнении фондов музея. Древние артефакты, старинные предметы быта, рассказывающие нам о прошлом, должны находиться в музейных коллекциях и быть доступными всем», — отметил руководитель отдела научно-просветительской работы музея Григорий Головко.

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