Житель Темрюка получил награду за помощь в задержании мужчины с саблей

В этот день Евгений Любарец возвращался домой с тренировки по футболу.

Его удалось разыскать благодаря СМИ. Начальник ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Сергей Власенко торжественно вручил благодарственное письмо и ценный подарок 24-летнему жителю Темрюка за оказанную помощь.

В обезвреживании нарушителя принимал участие еще один мужчина, однако он не вышел на связь с правоохранителями, поэтому ему выразили благодарность дистанционно, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюке 18 сентября сотрудники Росгвардии совместно с нарядом ДПС и очевидцами задержали размахивавшего саблей на улице мужчину. Он угрожал мечом правоохранителям и повредил автомобиль. В полиции возбудили уголовное дело. Экспертиза показала, что сабля была сувенирной.

Вернуться на ленту

Источник