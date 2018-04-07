Житель Темрюкского района украл у соседки домашнюю птицу

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

С заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что с ее двора систематически пропадает домашняя птица. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. В итоге подозреваемым в кражах оказался 45-летнрий сосед женщины.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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