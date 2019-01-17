Машину подозреваемого осмотрели после получения информации о его возможной причастности к хранению наркотиков.

Под крышкой магнитофона обнаружили сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Порошок изъяли и направили на исследование. Экспертиза подтвердила, что вещество является наркотиком — производным N-метилэфедрона общей массой более 1 г.

Владельца автомобиля задержали и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

Следственный отдел ОМВД России по Туапсинскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. На время ведения следствия он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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