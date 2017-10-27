Житель Туапсинского района получил 100 тыс. рублей от «Кровельного центра»

Маркос Мазлумян победил в акции компании.

Для ремонта в доме родственницы семья купила профнастил. В магазине предложили сдать экзамен на удачливость и заполнить купон. Каждый день специальная компьютерная программа, генератор случайных чисел, выбирает победителя наугад. Следить за процессом можно в прямом эфире на сайте компании.

Повезло и Маркосу. Его выигрыш пока самый крупный. Стройматериалы обошлись покупателю бесплатно.

«Спасибо «Кровельному центру» за выигрыш. Может, мы теперь дальше продолжим ремонт», — сказал победитель акции.

Такая акция среди продавцов кровли проводится впервые. В ней участвуют все филиалы компании на юге страны. Не важно, какую именно металлочерепицу или стеноматериалы выбрал покупатель.

Главный приз разыграют 15 декабря. В последний день акции победитель получит удвоенную сумму.

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