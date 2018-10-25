Житель Туапсинского района рассказал, как пережил подтопление

Жители населенных пунктов, попавших в зону подтопления, провели ночь на крышах своих домов. Так они спасались от воды.

С первыми лучами солнца местные жители приступили к уборке своих дворов и жилых помещений. О том, как в Туапсинском районе пережили удар стихии, рассказал местный житель Валерий Ачтенади.

«Один смерч упал, вроде пролетел. Второй, третий. Сейчас вода уйдет, а мыться-то нечем. В кранах воды нет. Зато на улице сейчас воды 60 см, в доме — 40. Похожая ситуация была 1 августа 1991 года», — рассказал Валерий Ачтенади.

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