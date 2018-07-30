Житель Выселковского района похитил платежный терминал из торгового центра

30 июля в 15:20

Полицейские раскрыли кражу терминала, в котором находилось более 250 тыс. рублей.

В полицию обратился работник одного из местных торговых комплексов, который сообщил о пропаже из помещения платежного терминала. Прибывшие на место происшествия правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев и установили личность предполагаемого преступника, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов 26-летнего подозреваемого задержали по месту проживания его знакомой.

Мужчина пояснил, что платежный терминал вывез на своем автомобиле в лесополосу, вскрыл его и похитил находящиеся в нем деньги — более 250 тыс. рублей. Часть похищенного злоумышленник потратил, оставшееся имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемого заключили под стражу.

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